En 38-årig narkopåvirket fllugtbillist forsøgte i søndags at køre en betjent ned. Det fremgår af sigtelsen, der mandag blev læst op i dommervagten, hvor den 38-årige blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Hvorfor manden forsøgte at flygte fra politiet, fremgår ikke af sigtelsen, men flugten sluttede i Valbyparken, hvor han blev anholdt under stor dramatik.

Iflølge sigtelsen forsøgte en motorcykelbetjent at standse bilen, men flugtbillisten reagerede ved at forsøge at køre betjenten ned.

Derfor trak betjenten sit tjenestevåben og afgav et skud. Det fik billisten til at stoppe, hvorefter han blev anholdt.

Den 38-årige er sigtet for narkokørsel, vold mod tjenestemand, og for at bringe andres liv i fare. Han er også sigtet for at køre uden kørekort.

Hverken betjenten eller den anholdte kom til skade ved anholdelsen.

»Efterforskningen af sagen er i gang, og vi har derfor ikke yderligere kommentarer til den. Episoden er forelagt Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som har vurderet, at den ikke går ind i sagen,« skriver politikredsen i en mail til B.T.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed oplyser, at de ikke vil efterforske skudafgivelsen, fordi ingen kom til skade og der ikke er grundlag for at mistænke betjenten for at ulovlig skudafgivelse.

Sagen er blot den seneste i en række kedelige sager om vanvidsbillisme. I juli 2019 mistede en betjent livet, da fire biler stødte sammen på Langebro. En 25-årig billist flygtede fra stedet, og det er politiets opfattelse, at han forinden havde kørt vanvidskørsel gennem Københavns gader.

I sin nytårstale bebudede Statsminister, at regering i 2020 vil forhøje straffen for vanvidskørsel.

I februar lancerede Justitsminister Morten Bødskov så et udspil til ni stramninger på området. Udspillet indeholder blandt andet højere straffe, hurtigere frakendelse af kørekortet og mulighed for at beslaglægge biler, der er blevet anvendt til vanvidskørsel.