En kvinde har ifølge politiet lørdag angrebet en 15-årig dreng med en strømpistol i Rødby.

Det skete angiveligt, efter der på Fruegade opstod en uenighed mellem kvindens søn og den 15-årige dreng, hvorfor den 40-årige mor ankom til stedet.

Her skulle hun så have medbragt en strømpistol, der var camoufleret som en lommelygte. Ifølge politiet gav hun den 15-årige strøm på underarmen og under det ene øje, så drengen kom »lettere til skade«.

»Der har været en verbal og fysisk kontrovers mellem de to drenge, og det ender med, at moren blander sig i den,« siger fungerende sektionsleder for beredskabet ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lasse Søndergaard, og tilføjer:

»De to drenge har kendskab til hinanden.«

Yderligere informationer kan Lasse Søndergaard dog ikke give for nuværende, fordi sagen fortsat er under efterforskning.

Han understreger dog, at det er en overtrædelse af våbenloven at have en strømpistol.

Kvinden blev derfor anholdt og sigtet for grov vold. Det vides ikke, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.

Hun blev taget med på politistationen, men senere løsladt samme aften.

Lyt til det seneste afsnit af B.T.s podcast 'På Fersk Gerning' her: