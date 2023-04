Lyt til artiklen

To skaldede midaldrende mænd sidder fredag morgen på anklagebænken i Københavns Byret.

Den ene et 50-årig højtstående Bandidsosmedlem, den anden en 56-årig lokal erhvervsmand fra Amager.

De er begge blevet sigtet for medvirken til legemsangreb af særligt skærpende omstændighed.

Ifølge politiet har de tilskyndet og hjulpet til drabet på René Carstensen, der blev dræbt af flere knivstik i brystet på Dragør Fort 22. januar.

De nægter sig begge skyldige.

Toprockeren er iklædt en sort Hugo Boss T-shirt og sorte jeans, da han kom ind i retssalen spurgte han højt, hvor han skulle sætte sig.

Politiets anklager anmoder dommeren om at få dørene til grundlovsforhøret lukket på grund af politiets efterforskning og sagens karakter.

Både den fremmødte presse og toprockerens forsvarsadvokat protesterer, men dommeren lukker dørene.

Men inden nåede toprockerens forsvarsadvokat at fortælle, at hans klient gerne vil forklare sig og ikke har noget at skjule.

»Min klient vil gerne have dørene åbnet, så han kan forklare sig. Han vil ikke fremstilles som noget, han ikke er. Han ønsker ikke at deltage i en skueproces, han står ved, hvem han er,« siger forsvarsadvokaten.

Flere af toprockerens venner fra Bandidos er mødt i byretten for at vise deres støtte. Men der er ikke plads til dem i dommervagten.

