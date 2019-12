En mand er ved grundlovsforhør i Odense varetægtsfængslet i fire uger. Anholdelsen udspringer af stor aktion.

Den 29-årige mand, der blev fremstillet i et grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre i Odense, bliver varetægtsfængslet i fire uger frem til 9. januar 2020. Det skriver B.T.

Manden kærer afgørelsen til Østre Landsret.

Fængslingen af manden har relation til onsdagens antiterroraktion.

Det oplyser Fyns Politi.

Grundlovsforhøret foregik for dobbeltlukkede døre. Det har en dommer besluttet ifølge B.T. og DR Nyheder.

Det betyder, at offentligheden end ikke kan få noget at vide om sigtelsen. Men det er blevet oplyst, at den fremstillede er en mand, og at retsmødet udspringer af gårsdagens aktion.

Det vides ikke, hvorfor anklageren har krævet dobbeltlukkede døre, når otte personer nærmest simultant bliver fremstillet i København, hvor dørene kun er lukkede.

Her må offentligheden gerne få sigtelsen at vide.

Torsdag eftermiddag er retsmøderne i København fortsat i gang, og dommeren har dermed endnu ikke taget stilling til, om de skal fængsles.

Ifølge B.T. har sagen i retslokalet i Odense relation til en gård på Fyn, hvor der onsdag blev foretaget en ransagning.

Baggrunden for den store aktion er en mistanke om, at en række gerningspersoner har været i færd med at planlægge et terrorangreb.

I alt 21 blev onsdag anholdt i aktionen. De 13 er løsladt igen. Derudover er der altså den anholdte og nu fængslede mand i Odense.

Fem af de sigtede i København sigtes for at have forsøgt at købe og finansiere pistoler, lyddæmpere og ammunition til brug ved terror. De tre resterende sigtes for at forberede bombesprængning.

De syv involverede politikredse var København, Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, Fyn, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Nordjylland.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at et terrorangreb med et "militant, islamistisk motiv" var ved at blive forberedt, oplyste Flemming Drejer, operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), på et pressemøde onsdag.

/ritzau/