En 26-årig mand, som fredag ventes at tilstå drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, er også sigtet for at have forsøgt at dræbe offeret i perioden op til drabet.

Det fremgår af retsmødebegæringen, som anklagemyndigheden har udarbejdet forud for fredagens retsmøde, hvor drabstilståelsen ventes.

Den 26-åriges forsvarer, Mette Grith Stage, oplyser, at den sigtede vil tilstå drab. Men hvad angår de andre sigtelser i retsmødebegæringen, kan der være forbehold.

