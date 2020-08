En 42-årig mand slog ifølge politiet sin kone ihjel lørdag og forsøgte samme dag at dræbe en anden.

En 42-årig mand fra Eritrea fremstilles søndag i et grundlovsforhør, hvor han sigtes for at have dræbt sin 31-årige kone.

Han sigtes også for at have forsøgt at slå en mand ihjel ved at stikke ham med en kniv. Det er en 24-årig mand, som er i kritisk tilstand.

Det oplyser Nordsjællands Politi søndag morgen.

Det var omkring klokken 16.15 lørdag, at den formodede gerningsmand ifølge politiet stak den 24-årige ved Lyngby Station nord for København. Herefter blev den 42-årige mand anholdt.

Efter anholdelsen fandt politiet liget af den 31-årige kvinde på parrets bopæl i Birkerød. Det fortæller vagtchef hos Nordsjællands Politi David Buch. Men nærmere bestemt, hvornår manden skal have slået hustruen ihjel, kan politiet endnu ikke fortælle.

- Det er før knivstikkeriet, siger vagtchefen.

Det fremgår ikke, hvilken relation der skulle være mellem den 42-årige og den 24-årige, og det ønsker vagtchefen heller ikke at fortælle.

Det er også uklart, hvorfor den 42-årige ifølge politiet begik forbrydelserne. Men politiet omtaler det som "en familietragedie".

- Det er det jo, når far slår mor ihjel, og der er tre børn, siger David Buch.

Han fortæller, at der ikke er sket noget med børnene.

Politiet kan ikke oplyse, hvordan den 42-årige forholder sig til sigtelserne.

/ritzau/