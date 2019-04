En mand, der tirsdag blev anholdt, bliver onsdag fremstillet i et grundlovsforhør i København.

En 19-årig mand er sigtet for tirsdag at have lagt en håndgranat på Blågårds Plads på Nørrebro, hvor han på asfalten med spraymaling havde skrevet "Død over Paludan".

Han er også mistænkt for at have været i besiddelse af en pistol.

Manden, der blev anholdt tirsdag formiddag, er onsdag morgen blevet præsenteret for sigtelsen i et grundlovsforhør ved Dommervagten i København.

