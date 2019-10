En 21-årig mand er sigtet for at have kastet en med kanonslag mod en hest, hvorpå der sad en pige på tre år.

Det oplyser Midt- og Vestjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Midt- og Vestsjællands Politi har fået en anmeldelse om, at en bilist var set kaste med kanonslag mod en hest og en hund på hhv. Rengevej og Bøgeskoven i Stevns Kommune. Politiet har nu sigtet en 21-årig mand fra Fakse, men politiet undersøger, om der skulle være medgerningsmænd til sagen. '

'Onsdag skrev politiet i døgnrapporten, at en bilist tirsdag på Stevns havde kastet kanonslag mod en hest, hvorpå der sad en pige på 3,5 år. Pigen var faldet af hesten, da den blev meget forskrækket, og pigen var nærved blevet trampet på, ligesom hun var blevet trukket flere meter efter hesten.'

Senere onsdag fik politiet en lignende anmeldelse, da en 12-årig pige sammen med en veninde var ude og lufte sin hund, hvor en »lignende« bilist havde kastet kanonslag mod hunden og pigerne.

'Borgerne har hjulpet politiet med flere henvendelser i sagen, og det har ført til, at politiet har fundet frem til en 21-årig mand fra Fakse, der er bruger af den beskrevne bil, og som i bilen havde genstande, der sandsynliggjorde, at han stod bag kast med kanonslag. '

Politiet oplyser, at manden har bragt den ridende pige i fare, og han er derfor sigtet for straffelovens §252 om at forvolde fare for liv eller førlighed for især pigen på 3 år, der red på en hest.

Man undersøger, om der er en eller flere geningsmænd, der kan sigtes i sagen.