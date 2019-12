En 44-årig mand bliver onsdag fremstillet i et grundlovsforhør i en sag om indbrud og våben.

Nordjyllands Politi har anholdt en 44-årig mand, som man mistænker for at have begået 14 indbrud i lejligheder, der blev ramt af stor brand i Stodal i Hobro den 8. december.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Vi sigter ham blandt andet for indbrud i de lejligheder, der var i Stoldal i Hobro, efter at denne bygning var brændt, siger politikommissær Mikkel Brügmann i pressemeddelelsen.

Den 44-årige mand, der er fra den østlige del af Himmerland, er desuden sigtet for forsøg på et villaindbrud i Vester Hassing den 13. november og for at have begået et villaindbrud i Hals den 9. december.

Politikommissæren tilføjer, at man under ransagningen i forbindelse med anholdelsen af manden tirsdag fandt ham i besiddelse af en pistol.

Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg klokken 09.30.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelserne.

Det var 8. december, at der af uvisse årsager udbrød en voldsom brand i etageejendommen i Stoldal i Hobro.

Ingen kom noget til, men flere er blevet genhuset på grund af de omfattende skader.

/ritzau/