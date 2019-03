Fire personer er sigtet for at have udsat en 23-årig kvinde for vold og holdt hende fanget nær Skive.

En 23-årig kvinde er over noget tid blevet udsat for ydmygende behandling, trusler og vold, mens hun blev holdt fanget på en adresse ved Højslev nær Skive.

Det mener Midt- og Vestjyllands Politi, som har anholdt og sigtet fire personer i sagen.

Der er tale om tre mænd og en kvinde. De vil alle blive fremstillet i grundlovsforhør mandag formiddag.

- Hun (den 23-årige, red.) er blandt andet blevet slået, taget kvælertag, skudt med en paintballpistol, bidt gentagne gange af en hund samt nægtet adgang til mad og toiletforhold, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mændene er henholdsvis 27, 25 og 23 år. Kvinden er 18 år.

Hvordan deres interne relation præcis er, har politiet ikke ønsket at oplyse. Dog har den 27-årige tidligere haft et forhold til den 23-årige kvinde.

Det er ikke oplyst, hvor lang tid kvinden er blevet udsat for den voldsomme behandling. Dog er der angiveligt tale om flere dage, skriver TV Midtvest.

Politiet blev opmærksom på sagen, da man modtog en anmeldelse om vold og frihedsberøvelse på adressen omkring Højslev søndag.

Anmeldelsen kom klokken 09.19.

Det er uvist, om kvinden slap fri på egen hånd, og om hun selv slog alarm til politiet.

Grundlovsforhøret begynder 11.30, og der bliver anmodet om lukkede døre.

Derfor ønsker politiet ikke at komme med yderligere oplysninger i sagen.

