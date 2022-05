Lyt til artiklen

En 33-årig mand sidder lige nu varetægtsfængslet i en alvorlig sag, som politiet arbejder på højtryk i.

Det oplyser Kenneth Rodam, politikommissær ved Nordjyllands Politi, til B.T.

Sagen udspillede sig i weekenden i Hou, da den 33-årig ifølge sigtelsen indespærrede en ung kvinde i flere timer.

Ifølge Kenneth Rodam er der tale om to personer og et nyligt, afsluttet kæresteforhold.

Den 33-årige er sigtet for blandt andet at have holdt kvinden frihedsberøvet i mere end fire timer. Desuden sigtes han for trusler og voldtægtslignende forhold.

»På et tidspunkt lykkedes det kvinden at flygte. Hun søgte efterfølgende tilflugt hos noget familie, som så alarmerer politiet,« siger Kenneth Rodam.

Kort efter blev den 33-årig anholdt, og ved et retsmøde søndag ved Retten i Aalborg besluttede en dommer, at der var begrundet mistanke til at varetægtsfængsle manden i 14 dage.

»Vi forsøger at klarlægge, hvad der helt præcist er foregået. Vi foretager vidneforklaringer og andre undersøgelser.«

»Vi kører på højtryk, for vi har kun 14 dage lige nu,« lyder det fra kommissæren.

Politiet kan tilføje, at den 33-årige under den politimæssige afhøring nægtede anklager om voldtægtslignende forhold. Han erkendte enkelte ting i forhold til anklager om vold, siger Kenneth Rodam.