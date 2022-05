Lyt til artiklen

Tre udenlandske statsborgere har indenfor de seneste dage hver især stiftet bekendtskab med danske fængsler.

Alle er de mistænkt for at stå bag en række tricktyverier og gaderøverier i København.

Og igen er det særligt personer med dyre urer på deres håndled, der har haft en målskive på ryggen.

Således snuppede Københavns Politi fredag aften to marokkanske statsborgere, der opholdt sig på Kongens Nytorv. Begge genkendt efter et røveri 22. maj.

Lørdag blev de to mænd på henholdsvis 21 og 26 år fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten, hvor man vurderede, at der var grund til at varetægtsfængsle dem i 23 og 11 dage.

Den ene er foruden røveriet for et par uger siden også mistænkt for tre lignende forbrydelser begået sidste år.

Natten til søndag var det så en ungarsk statsborger, der blev taget med af politiet, der ifølge en pressemeddelelse netop havde taget ham på fersk gerning midt i et tricktyveri på Vesterbro.

Foruden dét tilfælde er den 45-årige mistænkt for seks andre episoder, hvor han i festlige sammenhænge skulle have krammet folk – og i den forbindelse stjålet deres værdigenstande.

Også han blev efter et besøg i Dommervagten ved Københavns Byret sendt bag tremmer. Varetægtsfængslet i foreløbigt ti dage.

Samtlige anholdelser var en del af politiets målrettede indsats mod netop tricktyverier og gaderøverier – kriminalitet, der fra tid til anden skyller ind over hovedstaden som en tsunami.

B.T. har flere gange beskrevet problematikken, og alene i sensommeren sidste år blev ofre frarøvet smykker og urer over en million.

Af samme årsag er det også et fænomen, politiet er særligt opmærksomt på, forsikrer Daniel Navntoft, leder af tyverisektionen ved Københavns Politi.

»Vi ser desværre flere tilfælde, hvor borgere via tricktyverier bliver bestjålet eller får frarøvet deres værdigenstande såsom telefoner eller ure.«

»Derfor laver vi løbende målrettede indsatser mod de her gerningsmænd, og jeg vil samtidig gerne opfordre alle til at være opmærksomme på deres tasker og lommer, når de færdes på steder med mange mennesker,« lyder det.