Den 22-årige mand, der mandag blev anholdt under mistanke om et planlagt skoleskyderi mod et gymnasium i Ishøj, blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør.

I Retten i Glostrup læste anklageren op fra sigtelsen, som beskrev, hvordan den unge mand havde kontaktet en ansat på erhvervs- og gymnasieskolen NEXT i Ishøj og under pseudonym sendt vedkommende et dødningehoved, hvilket havde fået den ansatte til at frygte for sit velbefindende, skriver Ekstra Bladet.

Desuden skulle han på de sociale medier have postet et billede af en anden ansat og skrevet: ’Nej, de er nogle fucking perkere, og de skal dø’.

Mandag ved middagstid blev han bortvist fra gymnasiet og skulle i den forbindelse have sagt, at han ville tage hjem og hente nogle våben. Halvanden times tid senere skrev han på Facebook, at det var 'stilhed før stormen', skriver Sjællandske.

I Retten i Glostrup blev der nedlagt navneforbud over både den unge mand og de to ansatte på skolen. Desuden blev grundlovsforhøret holdt for såkaldt lukkede døre, så pressen ikke kunne overvære den sigtede afgive sin forklaring.

Dog nægter den 22-årige sig skyldig i alle tre forhold, oplyser hans advokat, den kendte debattør og stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan.

På Twitter har han allerede inden grundlovsforhøret tirsdag oplyst, at den 22-årige er uforstående over for politiets udlægning af sagen.

'Min klient nægter sig skyldig og nægter at have ytret trusler over for personalet, som tværtimod chikanøst bortviste ham en uge med den begrundelse, at han ikke måtte kritisere deres eftergivenhed over for muslimske elevers terrorisering af skolen og undervisningen,' skriver han.

Den anholdte sigtes for overtrædelse af straffelovens paragraf 266, der handler om at fremkalde alvorlig frygt for andres liv ved at true med at foretage en strafbar handling.

’I de tider vi lever i, tog vi ingen chancer’

Københavns Vestegns Politi var mandag eftermiddag talstærkt til stede ved skolen i Ishøj, ligesom der blev set både politifolk med maskinpistoler, ambulancer, lægeambulancer og biler fra PET i området omkring skolen.

Den unge mand blev mandag bortvist fra sin uddannelsesinstitution og kom i den forbindelse med nogle ytringer, som gav politiet anledning til at frygte for et skoleskyderi, lød det mandag eftermiddag på et pressemøde.

»I de tider vi lever i, tog vi ingen chancer. Vi anholdt eleven på hans bopæl uden dramatik. Samtidig spærrede vi gymnasiet af,« oplyste Københavns Vestegns Politi ifølge TV 2 på pressebriefingen.