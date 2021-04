En dommer i Retten i Viborg har valgt at varetægtsfængsle en 46-årig mand for hvidvaskning for millioner.

Otte millioner kroner blev angiveligt hvidvasket, ved at en mand fik dem gennem sit firma via falske fakturaer, som han selv udskrev.

Onsdag er manden blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det er resultatet af et grundlovsforhør i Retten i Viborg, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet erkender manden delvist, og han har accepteret kendelsen om at blive fængslet.

Manden er sigtes for groft hæleri, der kan straffes med op til seks års fængsel. Men han sigtes også for tre tilfælde af bedrageri af særligt grov beskaffenhed, hvor strafferammen er op til otte års fængsel.

Sagen er blevet efterforsket gennem længere tid, og manden blev anholdt tirsdag klokken 12.55.

Ifølge politiet foregik hvidvaskningen fra 25. marts 2018 til 26. september 2019.

Pengene kom ifølge sigtelsen fra kriminalitet, og manden modtog dem gennem sin virksomhed via fiktive fakturer, som han selv udskrev.

Bolette Nørbjerg, der er specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, lægger vægt på, at det er en alvorlig sag.

- Denne her sag er ikke en helt almindelig sag, da der er tale om store millionbeløb, der er blevet svindlet med og hvidvasket.

- Det er en alvorlig sag omhandlende grov berigelseskriminalitet, og derfor er jeg glad for, at retten i dag har valgt at imødekomme vores påstand om varetægtsfængsling, så vi kan få efterforsket sagen yderligere, siger hun i politiets pressemeddelelse.

Varetægtsfængslingen løber foreløbigt frem til 17. maj.

/ritzau/