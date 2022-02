I timevis skulle han angiveligt have holdt en kvinde fanget på en adresse i Vanløse.

Undervejs skulle han have slået og sparket hende i hovedet og på kroppen samt taget kvælertag på hende, før det lykkedes hende at flygte fra stedet.

Det er i hvert fald, hvad politiet mistænker en 36-årig man for at have gjort lørdag 5. februar.

På den baggrund er han nu sigtet for både legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter og frihedsberøvelse.

Mandag blev manden fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Og her fandt dommeren, at der var begrundet mistanke mod ham og besluttede derfor at varetægtsfængsle ham i foreløbigt fire uger.

Dommeren vurderede desuden, at der var grund til at frygte, at den 36-årige på fri fod vil begå ny kriminalitet eller forsøge at påvirke efterforskningen.

Grundlovsforhøret fandt sted bag lukkede døre, og sagens oplysninger er derfor i vidt omfang fortsat nogle, politiet holder tæt til kroppen.