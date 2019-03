I sin lejlighed i en mindre boligblok på Østerbro i København blev en 81-årig kvinde fredag fundet død.

En 26-årig mand blev efterfølgende anholdt, og søndag formiddag er han blevet fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt. Han blev ført ind i retslokalet iført mørkeblå bukser og en T-shirt tilhørende Københavns Politi.

Manden er sigtet for manddrab og røveri af særlig farlig karakter.

Københavns Politi mener, at kvinden er blevet dræbt i sin lejlighed, som den 26-årige fik adgang til, efter at han havde franarret hende en nøgle. Det skriver Ritzau.

Det er han sigtet for Manddrab: § 237: Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Groft røveri: § 288 Stk. 2.: Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særligt farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri, eller når et større antal forbrydelser er begået. Kilde: Straffeloven

Derefter forlod han angiveligt lejligheden med et visa dankort og et mastercard, som han efterfølgende foretog flere køb med.

Ifølge politiet skete drabet i tidsrummet mellem klokken 11 og 20.50 torsdag.

Det kom ikke frem under retsmødet, hvad politiet mener, der er sket i lejligheden i forbindelse med røveriet. Dommeren valgte nemlig at lukke dørene af hensyn til efterforskningen.

Efterforskningsleder Brian Belling har til Ritzau oplyst, at politiet har en teori om, hvordan kvinden er død. Men den vil han ikke ud med endnu, da den ikke er bekræftet.

»Der var ligsyn i går (lørdag, red.), og der skal være obduktion senere i dag (søndag, red.). Af hensyn til efterforskningen kan jeg ikke sige mere lige nu,« lyder det fra Brian Belling.

Det var pårørende til kvinden, der fredag kontaktede politiet. De var bekymrede over, at de ikke kunne komme i kontakt med hende. I lejligheden fandt man kvinden ligge død.

Brian Belling fortæller, at det er politiets efterforskning, som har ført til anholdelsen af den 26-årige. Men hvad der mere konkret peger i retning af ham, vil efterforskningslederen ikke ud med.

Til B.T. forklarede han tidligere søndag, at han ikke ønsker at oplyse nærmere, om politiet har indtryk af, at gerningsmanden var alene eller havde medgerningsmænd.

»Det vil jeg helst ikke komme ind på,« fortalte Brian Belling.

Forud for søndagens retsmøde havde manden ikke udtalt sig til politiet.

Under retsmødet fortalte forsvareren, inden dørene blev lukket, at den 26-årige nægter sig skyldig.

Inden dørene blev lukket bestemte dommeren, at det indtil videre er forbudt at afsløre identiteten på den dræbte. Han nedlagde et såkaldt navneforbud af hensyn til kvindens pårørende.

/ritzau/