Da en patrulje sent torsdag aften blev sendt mod Peder Lykkes Vej for at assistere ambulancepersonale, endte de med at måtte tage den tilskadekomne med sig i håndjern.

Og nu kan personen, en 30-årig amerikansk mand, se frem til at tilbringe i hvert fald de kommende 13 dage bag tremmer.

Da sigtelsen mod den 30-årige mand fredag blev læst op under et grundlovsforhør i Københavns Byret, lød det, at han er mistænkt for vold mod en politimand.

Selv nægtede han sig skyldig. Også selvom han ikke kunne huske noget fra episoden.

Under grundlovsforhøret forklarede han, at han er i Danmark med sin hustru, og at han torsdag aften var cyklet ned til søerne.

Han havde drukket alkohol og var så væltet på cyklen. I forbindelse med styrtet slog han hovedet – og så forsvandt hans hukommelse.

En ambulance var kommet den styrtede mand til undsætning, men han havde ifølge anklagemyndigheden ikke just været villig til at tage imod hjælp, hvorfor politiet blev tilkaldt.

Ved ankomst forsøgte betjentene at lægge ham i håndjern, men også dette modsatte den 30-årige sig angiveligt.

Han sparkede ifølge sigtelsen flere gange ud efter den ene af betjentene og ramte ham en enkelt gang på skinnebenet, hvilket altså nu har ført til sigtelsen om vold mod en tjenestegørende ansat i det offentlige.