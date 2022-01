Tyveri af tre pakker kød udviklede sig søndag aften til det, Københavns Politi betegner som et røveriforsøg »af særlig grov beskaffenhed« i Føtex Food på Amagerbrogade.

For da den formodede tyv blev stoppet af den butiksdetektiv, der havde holdt øje med ham, affyrede han ifølge politiet to skud med et oversavet haglgevær.

Skuddene ramte foruden ham selv og en tilfældig forbipasserende også butiksdetektiven i benet, lyder det i den sigtelse, som blev læst op mandag formiddag i Dommervagten.

Her kom den sigtende haltende ind i midten af lokalet, da grundlovsforhøret blev indledt.

Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Foto: Mikkel Johansen/Byrd

Han nægtede for nuværende at udtale sig. Og han nægtede sig også skyldig i sigtelsen, som den lyder nu.

Fra hans beskikkede forsvarer lød det dog, at den sigtede dog gerne vil lade sig afhøre på et senere tidspunkt.

De ville bare gerne have anledning til at gennemgå videoovervågningen for det påståede røveri først.

Her måtte politiets anklager dog komme med en skuffende melding: En fejl på systemet har gjort, at der ikke er nogen overvågningsbilleder fra butikken.

Ud over at være sigtet for røveri er den 39-årige mistænkt for uberettiget at have båret våben i offentligheden, lød det fra anklageren, der anmodede om dørlukning.

Trods protester fra dele af den fremmødte presse besluttede dommeren at imødekomme den begæring. Der er ligeledes blevet nedlagt navneforbud i sagen.

Den sigtede blev varetægtsfængslet i fire uger efter skyderiet, der blev anmeldt klokken 21.48 søndag.

Politiet rykkede straks ud og kunne kort efter anholde den nu varetægtsfængslede. Samme tid lød meldingen, at ingen af de personer, der var blevet ramt af skud, var i livsfare.

Da dørene blev lukket under grundlovsforhøret, holder politiet fortsat detaljerne omkring efterforskningen for sig selv.

Sikkert er det dog, at politiet som led i efterforskningen afspærrede Amagerbrogade fra Amager Boulevard og frem til Christmas Møllers Plads, mens der blev arbejdet på stedet.

Afspærringen blev ophævet kort efter midnat.