Det er en lettet 36-årig mand, der er blevet renset i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Det fortæller hans forsvarsadvokat til B.T.

»Han er lettet over, at de har opgivet sigtelsen mod ham, men han er jo stadig rystet over at have været blandet ind i den her voldsomhed,« siger advokat Jakob Dalsgaard-Hansen.

Nordjyllands Politi oplyser tirsdag, at den ene af de to mænd, der 10. februar blev anholdt og sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, ikke længere er sigtet i sagen.

Det drejer sig om den mand, der ikke blev varetægtsfængslet efter grundlovsforhøret i februar. Den anden 36-årige mand er fortsat sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt efter en bytur 6. februar.

Jakob Dalsgaard-Hansen er kritisk over for, at politiet først nu har droppet sigtelsen mod sin klient. Han oplyser, at den 36-årige har samarbejdet med politiet hele vejen igennem.

»Han har udtalt sig om sin gøren og laden og givet politiet alle muligheder for at undersøge alt. Det kan godt undre, at det har taget politiet så lang tid at nå frem til konklusionen, at han ikke har noget med det at gøre,« siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

Nordjyllands Politi oplyser, at der har været en omfattende efterforskning af den 36-åriges færden, som først nu er blevet afsluttet.

»Vores efterforskning af også hans forhold har været særdeles omfattende, for vi skal være helt sikre på, at han ikke har noget med sagen at gøre,« siger Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi og leder af efterforskningen.

Opdateres...