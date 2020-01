Tidligere direktør i Struer brugte kommunens kreditkort til 174 betalinger og hævninger ifølge begæring.

Museumsbesøg, parkeringsafgift, taxakørsel og dagligvarer.

Det er blandt de udgifter, som en nu tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune uberettiget har brugt et kommunalt kreditkort til at dække.

Det fremgår af en retsmødebegæring i straffesagen mod eksdirektøren, der nu er sigtet for mandatsvig.

Den ulovlige brug af kommunens kreditkort begyndte ifølge begæringen i foråret 2017 og fortsatte til 29. juli 2019.

16. april brugte direktøren kommunens kort til en betaling på 240 kroner på Museet på Koldinghus i Kolding.

Dagen efter fulgte en betaling på 788 kroner til en overnatning på Hotel Koldingfjord.

Det seneste registrerede misbrug af kortet er fra 26. juli 2019, hvor direktøren hævede 1000 kroner i en Jyske Bank-filial i Hobro.

Generelt er der adskillige kontanthævninger på listen over de 174 forhold.

De fleste ligger på mellem 1000-2000 kroner, men en enkelt kontanthævning skiller sig ud, nemlig da direktøren hævede 10.000 kroner ved Nordea i Struer 14. december 2017.

Den mindste udgift, der er noteret på listen, er en betaling på 24,95 kroner på en tankstation i Hobro 26. juli 2018.

Kommunaldirektøren er sigtet for "at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved i et formueanliggende, som der påhvilede ham som kommunaldirektør at varetage på vegne af Struer Kommune, at have handlet imod kommunens tarv".

Det gjorde han ved at foretage de 174 hævninger og indkøb "uden kommunalt formål".

Kommunen led i den forbindelse et tab på godt 123.000 kroner, lyder det i sigtelsen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi forventes det, at den tidligere direktør vil tilstå forbrydelsen.

Struer Kommune afviser at kommentere den verserende sag, før der er faldet dom.

/ritzau/