Flere borgere genkendte angiveligt den lokale mand, da politiet i weekenden sendte et billede ud efter »mistænkeligt forhold« i et supermarked i Nykøbing Falster.

Mandag formiddag blev han så anholdt på sin bopæl.

Manden er mistænkt for et voldeligt røveri begået i Meny på Parkvej lørdag formiddag.

I døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lyder det, at manden under sit besøg i butikken snuppede nogle madvarer, som han ikke betalte for, da han forlod butikken.

Da medarbejdere kontaktede ham, udviklede en simpel tyverisag sig til røveri.

I hvert fald lyder det i døgnrapporten, at manden slog ud efter en medarbejder, der blev væltet omkuld.

Herefter blev den ansatte overdynget med slag og spark i ansigtet, før gerningsmanden forlod stedet.

I kølvandet herpå valgte politiet offentligt at dele et billede af den formodede gerningsmand, og efter et par dage kunne man altså skride til anholdelse af den mistænkte.

Tirsdag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden vil argumentere for, at han skal varetægtsfængsles, mens efterforskningen fortsætter.