Tre gange blev en ældre kvinde angivelig krænket. En anden kvinde er også offer i sagen.

En 61-årig mand er fredag blevet fængslet for voldtægt af en 94-årig kvinde. Fængslingen er sket efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense, skriver fyens.dk.

Ud over sigtelsen for voldtægt er manden ved fredagens retsmøde blevet mødt med yderligere sigtelser om seksuelle overgreb. Blandt andet skulle han have befølt en anden kvinde på brysterne og i skridtet.

Ifølge sigtelserne mod manden har han tre gange forgrebet sig på den 94-årige kvinde. Første gang var 16. november. Her blev kvinden befølt af manden.

Det var umiddelbart inden dette besøg, at manden ifølge sigtelsen krænkede den anden kvinde, som ifølge anklagemyndigheden er offer i sagen.

Ugen efter tvang manden sig til det, der i straffeloven hedder "andet seksuelt forhold end samleje", og som i voldtægtssager sidestilles med samleje og derfor straffes på samme måde.

Det overgreb foregik i kvindens soveværelse.

10. december skulle manden igen have krænket kvinden, da han forsøgte at komme ind i hendes bolig, men uden held.

Grundlovsforhøret blev på grund af sagens karakter holdt for lukkede døre. Fyens.dk skriver, at mandens forsvarer inden dørlukningen oplyste, at hans klient ikke ville afgive forklaring.

Dog meddelte forsvareren, at den 61-årige i et vist omfang erkender.

På grund af de lukkede døre er der ikke kommet noget frem om, hvilken relation manden og kvinden har haft.

Retten bestemte, at manden skal være fængslet i foreløbig fire uger.

/ritzau/