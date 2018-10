Politiet har anholdt en 53-årig mand for at have stukket en anden med en kniv i brystet i Skælskør.

Næstved. Læger behandler mandag morgen en mand for et alvorligt knivstik i brystet.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev stukket med kniv på Jernbanevej i Skælskør i Sydvestsjælland søndag aften.

Ofret er endnu ikke blevet identificeret. Politiet ønsker ikke at oplyse andet om hans tilstand, end at stiklæsionen er alvorlig.

Politiet mener at have anholdt gerningsmanden. Der er tale om en 53-årig mand fra lokalområdet, som er blevet sigtet for drabsforsøg.

Hvad der lå forud for overfaldet, vides mandag morgen ikke. Det var klokken 19.22 søndag, at politiet modtog anmeldelsen.

Jurister hos anklagemyndigheden skal nu tage stilling til, om manden skal fremstilles i et grundlovsforhør.

Det oplyses ikke, hvordan den 53-årige forholder sig til sigtelsen.

