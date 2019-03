En 42-årig mand er fredag i grundlovsforhør i Glostrup, sigtet for drab. Han nægter sig skyldig.

En 42-årig mand, der blev anholdt tidligt fredag morgen, er sigtet for at have dræbt en 47-årig mand med tre pistolskud i torsoen.

Under grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup nægter manden sig skyldig i sigtelsen, men han erkender sig skyldig i vold med døden til følge.

Trods protester fra pressen bliver der nedlagt navneforbud i sagen. Skyderiet skal være sket på en adresse på Stengårds Allé i Kongens Lyngby.

Manden er iklædt blå gummisko, cowboybukser en mørkeblå sweatshirt og bærer briller, da han kommer ind i retssalen fredag eftermiddag.

Retsmødet blev en smule forsinket, fordi den sigtede skulle have lejlighed til at tale med sin forsvarer først.

Sigtelsen, som anklager Peter Rask læser op i retten, fylder kun to linjer. Det er også det eneste, som pressen får oplyst, inden dørene til salen bliver lukket.

Hærkommandoen har tidligere bekræftet, at der er tale om en soldat i hæren, som tidligere har været udsendt.

/ritzau/