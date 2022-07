Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da hun efter en otte timer lang vagt på en café vendte snuden hjemad, slog det efter alt at dømme klik på vejen.

Den 25-årige kvinde kom aldrig hjem. Og det gør hun heller ikke de kommende 17 dage. Hun er nemlig blevet sendt bag tremmer.

Således har en dommer ved Københavns Byret netop besluttet at varetægtsfængsle kvinden i en sag, hvor hun er sigtet for grov vold mod to togrevisorer og overfald på en politibetjent.

Da den unge kvinde tog mandag plads i Dommervagten, erkendte hun førstnævnte forhold.

Hun forklarede, at hun kort før klokken 00.35 havde været på vej hjem, da en togrevisor – en medarbejder, der tjekker billetter – ved Hovedbanegården havde henvendt sig.

Her havde den 25-årige fortalt, at hun hverken havde billet, penge eller noget større ønske om at modtage en kontrolafgift.

Og så var de begyndt at diskutere.

Kvinden følte sig angiveligt uretfærdigt behandlet og havde gjort kraftig modstand, da togrevisoren forsøgte at få hende ud af toget.

Derfor havde sidstnævnte tilkaldt assistance, og til sidst havde den 25-årige forladt perronen. Med en kontrolafgift i hånden.

Selvom hun ifølge eget udsagn forsøgte at lægge episoden bag sig, lykkedes det ikke. Hun var simpelthen for ophidset.

Derfor vendte hun om. Gik tilbage mod togrevisorerne.

Denne gang med en glasflaske, hun havde fundet i en skraldespand, i hånden.

Med flasken slog hun ifølge sigtelsen først den ene og så den anden i hovedet. Selv husker kvinden dog kun at have slået den ene, og hun husker ikke at have slået flere gange, som det står skrevet i sigtelsen.

Straks efter ankom politiet til stedet, hvor der blev foretaget anholdelse.

Og det var så under anholdelsen, at den 25-årige skulle have bidt en betjent i fingeren, hvilket altså har ført til en sigtelse om vold mod tjenestegørende betjent.

Den del husker den 25-årige kvinde heller ikke, og derfor nægter hun sig skyldig.