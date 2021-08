»Hvis du laver et problem eller melder mig til politiet, så vil der ikke være nogen barmhjertighed. Jeg ved ikke, hvad der vil ske«.

Sådan lød en af de væsentligste passager i sigtelsen, som anklagemyndigheden torsdag formiddag læste op i byretten i Aarhus.

Her sad en 25-årig mand på anklagebænken sigtet for frihedsberøvelse, vold og vidnetrusler mod en 19-årig kvinde. Bag ham sad to politibetjente.

Ordene skulle angiveligt være faldet den 2. august i år, to dage efter, at den 25-årige skulle have opsøgt den 19-årige på Kantorvænget i Aarhus-forstaden Risskov.

Her skulle han ifølge sigtelsen have sparket og revet i den 19-årige kvinde, for derefter at tvinge hende ind i sin bil og køre afsted med hende – alt sammen mod hendes vilje.

Han skulle blandt andet have revet hårdt i hendes arm og undervejs skulle der været blevet givet flere lussinger.

Det ønskede den 25-årige mand formentlig ikke, at kvinden skulle anmelde til politiet, og derfor forsøgte han, at true hende til tavshed.

Ifølge sigtelsen skulle den 25-årige desuden samme dag have kastet et kanonslag mod hende.

Og her stoppede chikanen ikke.

Den 25-årige er nemlig også sigtet for at have ridset den unge kvindes bil og bagefter punkteret bilens dæk på en parkeringsplads ved Bispehaven i det vestlige Aarhus.

Anklagemyndigheden anmodede efter sigtelsen var blevet læst op om dørlukning af hensyn til de videre vidneforklaringerne.

Dette protesterede både sigtes forsvarsadvokat og B.T. imod.

Dommeren vurderede også, at der ikke var grundlag for dørlukning, men nedlagde i stedet referatforbud.

Det betyder, at vi ikke kan refere fra sigtedes og vidners forklaring.

Den sigtede erkendte sig skyldig i at have ridset og piftet den 19-åriges bil, men nægter sig skyldig i de mest alvorlige forhold frihedsberøvelse, vold og trusler.

Dommeren mente dog, at der var grundlag for varetægtsfængsling på grund af en begrundet mistanke om, at han er skyldig i alle forholdene.

Den 25-årige blev derfor varetægtsfængslet i fire uger.

Han modtog dommen.