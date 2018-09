En kun 14-årig pige blev torsdag eftermiddag udsat for voldtægt på et toilet ved McDonald's på shoppingcentret Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København.

Skolepigen blev ifølge politiets sigtelse mod en 17-årig dreng, der er anholdt for voldtægten, presset ind på toilettet og trods sine højlydte protester udsat for det seksuelle overgreb.

Den 17-årige nægter sig skyldig i voldtægt.

Det seksuelle overgreb fandt ifølge sigtelsen sted i tidsrummet mellem kl. 16.45-17.15 på toilettet, efter at pigen var blevet skubbet ind på det trange gerningssted.

Den 14-årige pige har forklaret politiet, at den 17-årige dreng derefter trak bukserne af hende, mens hun kæmpede imod ved at forsøge at trække sine bukser op og slå hans hænder væk.

Pigen blev dog holdt fast, hvorefter den 17-årige slikkede hende i skridtet, og førte en finger op i hendes underliv, inden han gennemførte et egentligt samleje med hende. Det skete uden brug af kondom.

Ifølge pigens forklaring gjorde hun gentagne gange under forløbet klart for den 17-årige, at hun ikke ønskede at have sex med ham.

Den 17-årige dreng blev fredag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret, fordi Københavns Politi ønsker ham varetægtsfængslet under den fortsatte efterforskning af forholdet. Her nægtede han sig skyldig i den rejste sigtelse og ville gerne udtale sig.

Det nærmere indhold af hans forklaring kendes dog ikke, da dommeren besluttede at retsmødet skulle holdes for lukkede døre - altså uden at der måtte være tilhørere - herunder pressefolk - til stede i retslokalet.

Trods den 17-åriges benægtelse besluttede dommeren ved afslutningen af grundlovsforhøret, at han skulle varetægtsfængsles for foreløbig to uger. Det skete med henvisning til, at han på fri fod ville kunne påvirke politiets efterforskning af sagen.

På grund af hans unge alder kommer det ikke til at ske i et almindeligt fængsel, men på en lukket ungdomsinstitution for unge under 18 år.