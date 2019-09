Et særskilt retsmøde blev fredag afholdt i sagen om drabet på radioværten Nedim Yasar.

Skulle to mænd fortsat sidde varetægtfængslet for drabet på Nedim Yasar, når man tog teleoplysninger ud af ligningen?

Det var spørgsmålet, som en dommer ved Retten på Frederiksberg skulle tage stilling til fredag på et særskilt retsmøde.

Dommeren mente imidlertid ikke, at fraværet af teleoplysninger i sagen gav anledning til at løslade de to sigtede mænd, og forklarede ved domsafsigelsen, at der således fortsat var en begrundet mistanke - også uden teleoplysninger.

Det betyder, at de to sigtede altså ikke får frisk luft i lungerne i denne omgang og fortsat skal sidde varetægtsfængslet, som de har gjort siden starten af december i fjor.

Det mere end fem timer lange retsmøde fredag blev afholdt på baggrund af en anmodning fra den ene af de to sigtedes forsvarer, Mai-Brit Storm Thygesen, i forlængelse af den meget omtalte 'teledateskandale'.

I den forbindelse har Rigsadvokaten dikteret, at teleoplysninger ikke længere må bruges som grundlag for varetægtsfængsling og dom. Det er et midlertidigt stop, som varer frem til 18. oktober.

I alt fire er sigtede, men de øvrige to sidder ikke varetægtsfængslet.

Nedim Yasar mistede livet, efter at han blev skudt i hovedet, da han var på vej hjem fra en bogreception på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter i november sidste år.

Receptionen var i anledning af bogen 'Rødder - en gangsters udvej', som journalist Marie Louise Toksvig har skrevet sammen med Nedim Yasar.

Yasar ved medvært på radioprogrammet 'Politiradio' på Radio24syv med netop Marie Louise Toksvig. Programmet behandler og diskuterer tidens store retssager og dykker ned i tidens kriminalitetsbillede.

Politiet mener, at de fire mænd var sammen om at slå Nedim Yasar ihjel. Mens tre af dem har været sigtet siden december, kom den fjerde sigtelse i januar. Alle fire menes ifølge politiet at have tilknytning til rockergruppen Satudarah. De nægter sig skyldige.