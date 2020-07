Der kører ingen tog mellem Nyborg og Korsør torsdag formiddag på grund af en teknisk fejl.

En signalfejl mellem Nyborg og Sprogø betyder, at der ikke kører tog over Storebælt torsdag formiddag.

Det skriver Banedanmark på Twitter omkring klokken 10.

- Vores teknikere arbejder på at rette fejlen, skriver Banedanmark, som står for vedligeholdelsen af landets jernbaner.

Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.dk for opdateringer om togdriften over Storebælt.

/ritzau/