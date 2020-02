Myldretidstrafikken nord for København er ramt af kaos. Togbusser er på vej.

En fejl på signalsystemerne betyder, at mange S-tog mandag eftermiddag er aflyste eller forsinkede.

Det oplyser DSB.

Især linjerne nord for København er ramt. Der kører ingen S-tog på strækningerne mellem Svanemøllen og Hillerød samt Svanemøllen og Klampenborg.

Ifølge DSB er der bestilt 85 togbusser som erstatning for de stillestående S-tog.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Banedanmark for at få oplyst, hvornår man forventer, at problemerne er løst.

/ritzau/