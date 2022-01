Det, der skulle have været en helt almindelig sidste skoledag med karamelkast og udklædning, udviklede sig i sommer til et sandt mareridt af vold mod to 8. klasseelever på Strandskolen i Risskov. Mandag falder der dom i sagen.

Af det uhyggelige anklageskriftet i sagen fremgår det, at det første offer omkring klokken 12 blev væltet omkuld på skolen, hvorefter tre 9. klasseelever, som er tiltalt for overfaldene, adskillige gange slog, sparkede og trampede ham på kroppen og i hovedet, mens han lå værgeløs på jorden.

Volden var så voldsom, at den, ifølge anklageskriftet, resulterede i, at den 15-årige dreng fik behandlingskrævende tandskader på mindst otte tænder.

Flere af tænderne fik frakturer, hvilket vil sige, at de knækkede eller revnede.

Denne episode fik dog tydeligvis ikke stoppet drengenes blodrus og sendt dem tilbage til karamelkastningen.

Af anklageskriftet fremgår det nemlig, at de allerede en halv time senere slog til igen mod en anden 8. klasseelev.

Ham opsøgte de angiveligt i hans klasselokale, hvorefter de trak og skubbede ham ud i skolegården, hvor han blev væltet omkuld og fik en lignende tur.

Adskillige slag, spark og tramp på både kroppen og i hovedet, alt imens han også lå på jorden og var ude af stand til at modsætte sig, fremgår det. Han var ligesom den anden dreng også 15 år.

To af de tre tidligere elever på skolen, som er tiltalt for de to overfald og dermed »vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter«, var 16 år på gerningstidspunktet, mens den sidste var 15 år. I dag er han også 16.

De erkender sig skyldige i enkelte dele af omstændighederne ved episoderne, oplyser anklagemyndigheden i et skriftligt svar, men nægter alle, at der er tale om grov vold.

Udover de tre tiltalte mener anklagemyndigheden, at »flere p.t. ukendte medgerningsmænd« har deltaget i det sidste overfald, samt at begge overfald skal være sket »i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse«.

Skoleleder Morten Holck fortæller, at han tager stor afstand fra episoderne, der fandt sted 21. juni sidste år på skolen, men afviser, at det fremadrettet får betydning for afholdelsen af sidste skoledag.

»Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, både for de elever, det er gået ud over, men også for de elever, der har begået den her voldelige handling. Derfor tager jeg også kraftigt afstand fra hændelsen, der er sket på Strandskolen, og derfor har vi også kun ét fokus lige nu,« siger han og fortsætter:

»Det er at skabe de allerbedste rammer for både skoledagen, men i virkeligheden også for næste sidste skoledag, som kommer til sommer, så det kan blive en festdag for 9. årgang.«

Så det er stadigvæk planen, at den skal afholdes som normalt til sommer?

»Fuldstændig. Det er en festdag for 9. årgang, og det skal den selvfølgelig blive ved med,« siger han.

Også selvom det ikke er første gang, at sidste skoledag løber af sporet på skolen.

Tilbage i 2016 måtte skole nemlig også aflyse sidste skoledag, da eleverne blandt andet havde lavet såkaldte 'dødslister' over navngivne personer, som skulle rammes ekstra hårdt på dagen.

»Jeg er med på, at der var dødslister i spil dengang, men det er ikke noget, vi har oplevet siden, så der her er ikke nogen parallel til det,« siger han.

B.T. Aarhus har spurgt anklager Ann Charlott Sørensen ind til, hvilken straf de tre unge mænd står til, hvis de bliver kendt skyldige i de to overfald, men det har hun ikke ønsket at kommentere.

B.T. Aarhus har også forsøgt at få en kommentar fra de tiltales forsvarsadvokater, men det har heller ikke været muligt.