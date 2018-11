Sandheden har det med at komme for en dag. Næsten uanset hvad det handler om.

På et eller andet tidspunkt blive rden eller de, i overført betydning, sidste brikker i de fleste puslespil lagt på plads.

Det er nu sket endnu en gang, efter Østjyllands Politi torsdag formiddag endegyldigt kunne bekræfte, at den skelet-del, som en jæger i søndags ved et tilfælde fandt i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn på Djursland, er de jordiske rester af sygeplejerske Lisbet Nielsen fra Risskov.

Dermed kan der sættes et sidste punktum for en af de seneste mange års mest mystiske og hidtil uopklarede kriminalgåder.

Lisbet Nielsen har været savnet gennem mere end ni år, siden hendes nærmeste familie meldte den dengang 46-årige kvinde forsvundet.

Siden jægerens fund søndag har politiet søgt yderligere med bl.a. hundepatruljer i området tæt på lufthavnen og har fundet flere dele af liget, som nu med sikkerhed er blevet identificeret som Lisbet Nielsen.

»Det er en meget tragisk sag, som nu har fået et punktum. Retsmedicinerne vil nu forsøge at finde en dødsårsag, men det kan blive særdeles svært, da vi foreløbig kun har enkelte dele, som har ligget i mange år. Men ellers betragter vi sagen som lukket, da vi har færdigefterforsket den. De pårørende til Lisbet Nielsen er underrettet og er selvfølgelig fortsat dybt berørte,« siger René Raffo, politiinspektør ved Østjyllands Politi.

Lisbet Nielsen blev aldrig mere set i live, efter hun fredag den 23. oktober 2009 ved 19-tiden på mystisk vis forsvandt fra sit rækkehus i Risskov uden for Aarhus, hvor hun boede sammen med sine to drenge på 12 og 14 år.

Området hvor ligedelene af Lisbet Nielsen, der søndag blev fundet af en gruppe jægere i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Området hvor ligedelene af Lisbet Nielsen, der søndag blev fundet af en gruppe jægere i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Mandagen efter mødte den vellidte sygeplejerske ikke som vanligt op på arbejde. Derefter blev der slået alarm.

I første omgang mente Østjyllands Politi ikke, sagen var så alvorlig, idet langt de fleste forsvindingssager ender med, at den savnede dukker op af sig selv.

Men Lisbet Nielsens nærmeste havde en anden opfattelse. Og det fik politiet også hurtigt, og de indledte kort efter den helt store efterforskning og -søgning efter den forsvundne mor til to, der blev eftersøgt til lands, til vands og fra luften.

Det lykkedes aldrig at få et livstegn fra Lisbet Nielsen.

Foto: Mikkel Berg Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Foto: Mikkel Berg Foto: Mikkel Berg Pedersen

Efterhånden som teamet af efterforskere i dagene efter, hun blev meldt savnet, fik gennemført et utal af afhøringer og tekniske undersøgelser, stod det mere og mere klart, at det ikke blot handlede om en kvindes forsvinden, men efter al sandsynlighed om en uhyggelig drabssag.

Pilen pegede mod Lisbet Nielsens kæreste og tidligere samlever, den 42-årige ingeniør Bjarne Østergaard Madsen fra Herning.

En mand som Lisbet Nielsen var blevet kæreste med, efter hun havde truffet ham gennem et datingsite tidligere samme år.

Men den midtjyske ingeniørs solbrune ansigt og det charmerende smil dækkede over en uhyggelig hemmelighed: Ikke bare én men to gange, først som 16-årig og siden som 23-årig, havde han begået den værste forbrydelse af alle: Taget et andet menneskes liv.

Området hvor ligedelene af Lisbet Nielsen, der søndag blev fundet af en gruppe jægere i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn, torsdag den 22. november 2018. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Området hvor ligedelene af Lisbet Nielsen, der søndag blev fundet af en gruppe jægere i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn, torsdag den 22. november 2018. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Begge gange i sygelig jalousi, og hvor ofrene havde været hans kæreste.

Det rislede politifolkene iskoldt ned ad ryggen, da de efter Lisbet Nielsens forsvinden læste sig gennem Bjarne Østergaard Madsens generalieblad: Han var dobbeltmorder. Og hver gang med sin kæreste som offer. Begge piger var blevet kvalt.

En natsort og uhyggelig fortid, som Lisbet Nielsen formentlig ingen som helst kendskab havde til. Før det var for sent.

Bjarne Østergaard Madsens havde i 1983 begået sit første drab på sin blot 15-årige kæreste Birthe Simonsen fra Kibæk ved Herning.

Politiet er tilstede ved området hvor ligedelene af Lisbet Nielsen, der søndag blev fundet af en gruppe jægere i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn, torsdag den 22. november 2018. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Politiet er tilstede ved området hvor ligedelene af Lisbet Nielsen, der søndag blev fundet af en gruppe jægere i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn, torsdag den 22. november 2018. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Det skete, da hun fortalte ham, at hun ikke længere ville være sammen med ham. Han kvalte hende til døde på hendes eget pigeværelse hjemme hos hendes forældre.

Dommen i retten lød ikke på drab men vold med døden til følge, og på grund af sin unge alder fik Bjarne Østergaard Madsen kun tre års fængsel. Han blev løsladt efter to års afsoning.

I 1990 kvalte han som 23-årig sin to år yngre kæreste Vivian Marie Nielsen. Han gik amok på den unge kvinde, fordi hun havde talt med en anden mand på en restaurant. Vivian Marie Nielsens lig skjulte han i en garage i Herning.

Under den efterfølgende retssag blev Bjarne Østergaard Madsen diagnosticeret som skizofren, og han fik en behandlingsdom. I 2005 blev han udskrevet fra retspsykiatrisk afdeling, da Retslægerådet erklærede ham rask og ufarlig. Fire år senere blev han kæreste med Lisbet Nielsen.

Umiddelbart inden den drabssigtede Bjarne Østergaard Madsen skulle føres op fra sin celle i Aarhus Arrest og op i domhuset en etage højere oppe, hængte han sig inde i cellen. Og tog dermed den mørke og dystre hemmelighed om Lisbet Nielsens grufulde skæbne med sig i graven. (Foto: Martin Ballund/Scanpix 2018) Foto: Martin Ballund Vis mere Umiddelbart inden den drabssigtede Bjarne Østergaard Madsen skulle føres op fra sin celle i Aarhus Arrest og op i domhuset en etage højere oppe, hængte han sig inde i cellen. Og tog dermed den mørke og dystre hemmelighed om Lisbet Nielsens grufulde skæbne med sig i graven. (Foto: Martin Ballund/Scanpix 2018) Foto: Martin Ballund

Selv om han havde en særdeles dyster fortid, fortalte ingen i Bjarne Østergaard Madsens omgangskreds om det til Lisbet Nielsen. Heller ikke da de to som kærester deltog i en stor fest med 50 deltagere. Samtlige i lokalet vidste det - undtagen Lisbet Nielsen. Hun fik det heller ikke at vide. Til senere fortrydelse hos mange af gæsterne. Men da var det for sent.

Teamet af efterforskere ved Østjyllands Politi fik i dagene efter den århusianske sygeplejerskes forsvinden samlet tilstrækkeligt bevismateriale sammen til at kunne anholde 42-årige Bjarne Østergaard Madsen. Han havde opført sig både besynderligt og mistænkeligt.

Blandt andet viste mastesignaler fra hans mobiltelefon, at han havde kørt rundt i øde områder på Djursland natten mellem fredag og lørdag i timerne efter, Lisbet Nielsen forsvandt. Og hendes rækkehus i Risskov var blevet gjort mere end grundigt rent.

Da videoovervågning fra en servicestation i Herning også viste, at den 42-årige ingeniør havde siddet nærmest urokkelig som en saltstøtte bag rattet i sin sølvgrå Audi og stirret tomt frem for sig gennem tre timer - for pludselig nærmest manisk at stige ud og begynde at gøre alt i bilen pertentligt rent - skred politiet til anholdelse præcis en uge efter, Lisbet Nielsen sidst var blevet set i live.

Lisbet Nielsens formodede morder skulle fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Det blev aflyst. Umiddelbart inden hængte han sig i sin celle i arresten. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2012) Foto: HENNING BAGGER Vis mere Lisbet Nielsens formodede morder skulle fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Det blev aflyst. Umiddelbart inden hængte han sig i sin celle i arresten. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2012) Foto: HENNING BAGGER

Bjarne Østergaard Madsen blev anbragt i Aarhus Arrest og skulle fremstilles i grundlovsforhør en etage højere oppe i samme bygning i domhuset i Aarhus lørdag klokken 14. Han havde nægtet at udtale sig til politiet og ville ikke sige noget, før han kom en dommer. Og ville måske heller ikke sige noget i grundlovsforhøret.

Det blev derved. Han nåede aldrig at udtale sig om sin færden eller kæresten Lisbet Nielsens grufulde skæbne. Og der blev aldrig holdt grundlovsforhør.

Mens dommeren, den beskikkede forsvarer, anklageren, en del af efterforsknings-teamet og journalisterne - heriblandt denne signatur - i domhuset ventede på, at den drabssigtede blev ført op, og grundlovsforhøret kunne begynde, blev der banket på døren til hans celle i arresten.

Men der kom intet svar. Bjarne Østergaard Madsen havde besluttet at tage hemmeligheden om Lisbet Nielsens skæbne med sig i graven. Han havde hængt sig i cellen.