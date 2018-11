Advokat mener, at udvisning af LTF-leder er så principiel, at Højesterets punktum ikke bør være det sidste.

Advokat Michael Juul Eriksen er forundret over Højesterets beslutning om at udvise bandeleder Shuaib Khan fra Danmark med indrejseforbud i seks år.

Den erfarne advokat har ikke kendskab til fortilfælde, hvor en simpel trusselssag udløser udvisning.

- Man har fra politisk side ønsket, at praksis skulle strammes ganske betydeligt. Det har Højesteret været med på, siger Juul Eriksen.

At den 32-årige leder af Loyal To Familia (LTF) idømmes udvisning, skyldes da også langt fra alene hans seneste forbrydelse. Højesteret har netop lagt vægt på bandelederens mange tidligere fængselsstraffe.

Det fremhæver rigsadvokat Jan Reckendorff, der har ført sagen for anklagemyndigheden.

- Det var vigtigt at få prøvet af, om man kan udvise, når straffen i den aktuelle sag ikke var så høj. Det var det principielle, siger Jan Reckendorff.

Da sagen blev behandlet i by- og landsret, undgik pakistanske Shuaib Khan at blive udvist.

Advokat Michael Juul Eriksen oplyser, at han og Khan nu vil overveje at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Problemet er, at sagsbehandlingen dernede nærmest tager længere tid end de seks år, udvisningen strækker sig over, siger Juul Eriksen.

Ud over udvisning straffes Khan med fængsel i tre måneder.

Shuaib Khan er født og opvokset i Danmark, men langt størstedelen af sit voksenliv har han tilbragt i fængsel.

Blandt andet blev han som 21-årig idømt otte års fængsel for dødsvold, og i 2013 lød straffen på tre et halvt års fængsel i en anden sag.

I begge tilfælde blev LTF-lederen frifundet for et krav om udvisning.

Først i 2015 nåede Østre Landsret frem til, at en betinget udvisning var på sin plads. Det skete sammen med en straf på seks måneders fængsel.

