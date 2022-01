En 82-årig kvindelig bilist fik sig mandag en markant anderledes afslutning på sin shoppingtur, end hun formentlig havde forestillet sig.

På vej ud fra parkeringspladsen ved Lidl i Grønlandskvarteret, lidt udenfor Aalborg, opstod det, som ordensmagten kalder en 'betjeningsfejl'.

»Det gik helt galt, for bilen fortsatte ind i glasfacaden og videre ind i Lidl,« fortæller vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi til B.T.

»Vi formoder, at kvindens fod er smuttet på koblingen. I hvert fald er der sket en fejl, der gjorde, at hun i stedet for at dreje ud fra parkeringspladsen kørte direkte ind i facaden på Lidl-butikken,« har vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi forklaret til Nordjyske.

Håndværkere måtte træde til hos Lidl i Aalborg, efter at en ældre dame havde påkørt indgangspartiet til butikken. Vis mere Håndværkere måtte træde til hos Lidl i Aalborg, efter at en ældre dame havde påkørt indgangspartiet til butikken.

Thomas Ottesen fortæller, at den kvindelige fører slap uskadt fra uheldet.

Og heldigvis blev ingen kunder i butikken ramt af hverken bilen eller flyvende elementer fra facaden.

»Der er kun sket materiel skade,« siger vagtchefen til B.T.

Påkørslen af Lidl-butikken skete ved middagstid mandag.