Anthony Mark Patterson ventes at tilstå medvirken til bedrageri mod den danske stat for 8,9 milliarder.

Tilståelsessagen med britiske Anthony Mark Patterson, der sammen med Sanjay Shah har været tiltalt for milliardbedrageri med refusion af udbytteskat, omhandler politiets fulde tiltale mod Patterson.

Det fremgår af den retsmødebegæring, som Retten i Glostrup har modtaget, forud for at Pattersons tilståelsessag i næste uge skal behandles.

En retsmødebegæring angiver, hvad anklagemyndigheden forventer, en sigtet person vil tilstå.

Ritzau har fået aktindsigt i retsmødebegæringen i sagen mod Anthony Mark Patterson. Den omhandler de samme forhold, som Patterson var tiltalt for i sagen, hvor Sanjay Shah også var tiltalt.

Patterson menes at have medvirket til bedrageri for 8,9 milliarder kroner og forsøg på medvirken til bedrageri for 553 millioner kroner.

De 8,9 milliarder blev udbetalt i en periode fra 2013 til 2015, efter at der på vegne af amerikanske og malaysiske selskaber 3205 gange blev ansøgt om refusion af udbytteskat.

Derudover blev der indsendt 160 ansøgninger om i alt at få udbetalt lidt over en halv milliard kroner, men det mislykkedes, da de danske skattemyndigheder i august 2015 fik sat en prop i udbetalingerne.

Tilståelsessagen skal for retten 29. februar og 1. marts.

Indtil for nylig var det planen, at Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson skulle for retten sammen. De var således tiltalt i samme sag.

Men det ændrede sig, da Anthony Mark Patterson besluttede sig for at ville tilstå. Det har betydet, at hans sag er blevet udskilt fra Sanjay Shahs.

Shah vil derfor være ene mand på anklagebænken, når sagen mod ham begynder i marts.

Den skulle have startet 29. februar, men første retsmøde er på grund af Pattersons tilståelsessag flyttet til 11. marts.

En enkelt person, britiske Guenther Klar, er foreløbigt blevet dømt i udbyttesagskomplekset. Klar blev i starten af februar idømt seks års fængsel for at have snydt den danske statskasse for 320 millioner kroner.

Klar har anket dommen. Han vil have sagen afvist, og hvis ikke det kan ske, vil han frifindes.

