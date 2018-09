I videoen over denne artikel kan du se en række situationer, hvor politikeren Rasmus Paludan får beskyttelse af politiet.

Den ultra-nationalistiske politiker er blevet et gigantisk hit på Youtube, hvor hans videoer er blevet vist over en halv million gange.

Rasmus Paludan er stifter af partiet Stram Kurs, der i store træk vil smide alle muslimer og ikke-vestlige udlændinge ud af Danmark. Det budskab turnerer han med i en række boligområder med høj koncentration af borgere med ikke-vestlig baggrund.

I flere af videoerne bliver han truet og mødt med skældsord af vrede unge mænd. Og hver gang beskytter politiet ham.

Men det skal politiet stoppe med, mener Karsten Hønge, der er retsordfører for SF:

»Han har selvfølgelig krav på beskyttelse, hvis han bliver truet, når han bevæger sig til og fra arbejde. Hvis han laver en demonstration, hvor han siger sin mening, har han også krav på beskyttelse. Men jeg synes, han strækker demonstrationsbegrebet. Hvis man stiller sig op og råber et andet menneske ind i ansigtet, så er det ikke en demonstration. Og det kan jeg ikke se, at politiet skal yde beskyttelse til.«

Hvad skal politiet så gøre?

»Jeg synes, de skal sige til ham, at hvis han gør det, er det på eget ansvar. Nu har han gjort det femten gange, og han har set, hvad der sker. Vi kan ikke bruge samfundets resurser på at holde hånden under ham.«

SF's Politisk ordfører Karsten Hønge mener, at politiet bruger for mange resuser på at beskytte den ultra-nationalistiske politiker, Rasmus Paludan.

Når Rasmus Paludan nu vitterligt bliver truet, giver det ikke hans videoer en vis relevans?

»Måske de første gange, men ikke nu. Jeg kan da også stille mig op på Kongens Nytorv og begynde at råbe alt muligt. Så er der nok også nogen, der bliver sure. Han har gjort det til en kynisk beregning, at der vil komme nogen true ham, og at han så skal have politiets beskyttelse.«

Men viser han ikke, at der er et problem i de boligområder?

»Jeg synes, det er helt åndsvagt, at de lader sig provokere af sådan en tosse. Hvis jeg var dem, ville jeg blive væk, når han dukker op. Hvorfor folk lader sig provokere, fatter jeg ikke.«