»Både spændende og overraskende.«

Sådan lyder reaktionen fra SFs retsordfører, Karsten Hønge, efter torsdagens afgørelse i Højesteret, der betyder, at det 30-årige bandemedlem 'T' bliver udvist til Libanon. Normalt er han tilbageholdende med at kommentere på domme, men her vil han gerne gøre en undtagelse.

»Dommen er jo principiel, i og med at sagen overhovedet føres ved Højesteret, og derfor vil den selvfølgelig få konsekvenser for en række andre domme fremover. Det har tidligere overrasket mig, hvor milde domme, der er faldet,« siger Karsten Hønge med henvisning til sagerne mod Loyal to Familia-lederen Shuaib Khan og den kroatiske sigøjnerboss Gimi Levakovic, der ikke blev udvist.

Karsten Hønge håber, at dommen mod 'T' vil betyde, at Højesteret får mere 'balance' i afgørelserne.

»Den kan være med til at rette op på de skævheder, vi har set tidligere, hvor man efter min mening har tillagt tilknytningen til Danmark overdreven betydning i forhold til voldsomheden af den eller de forbrydelser, vedkommende har begået. Jeg håber, vi kan få flyttet tyngdepunktet, så retspraksis kommer tættere på, hvad befokningen finder rimeligt,« siger Karsten Hønge.

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund har ikke helt samme lyst til at tale om dommen.

»Jeg synes, det er en uskik, at politikere kommenterer på domme og dommernes arbejde. Vi har en tredeling af magten i Danmark, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har fuld tillid til dommerne,« siger hun.

Er politikere generelt for flittige til at kommentere domme?

»Ja, det synes jeg. Det kan være interessant at diskutere nogle tendenser i retspolitikken, og om lovgivningen er passende, men politikere skal ikke blande sig i domme. Det synes jeg er helt afgørende i et demokrati.«