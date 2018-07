Den nu tidligere sognepræst ved Tømmerup Kirke nær Kalundborg, 47-årige Dan Peschack, vil frifindes for stort set alle de anklagepunkter, han i november i fjor blev idømt samlet 10 års fængsel for.

Sagen er enestående af sin art og omfatter talrige seksuelle overgreb mod syv børn og blufærdighedskrænkelse mod fem andre.

Østre Landsret indleder ankesagen i første halvdel af august, og der er afsat ni retsdage.

Det oplyser præstens forsvarer, advokat Ulrik Sjølin Pedersen, til B.T.

Dan Peschack blev ved Retten i Holbæk dømt skyldig i 25 af i alt 30 anklagepunkter mod sig. Det var et enigt nævningeting og juridiske dommere, der fastsatte straffen på 10 års fængsel til præsten, som i perioden fra 2006 til 2016 begik de mange grove sexovergreb, mens han virkede i embedet i den lille vestsjællandske landsby.

Men det var ikke lutter hygge og konfirmationsforberedelse, der foregik, når gardinerne blev trukket for i præstegården på Tømmerupvej. Ofte overnattede et eller flere af børnene hos Dan Peschack, efter de var blevet drukket fulde eller havde røget hash i hans selskab. Og det var typisk i forbindelse med overnatning, præsten begik sexovergrebene mod børnene.

Herunder bl.a. flere tilfælde af anale voldtægter mod en dengang 12-årig dreng og en 13-årig pige.

Det yngste af ofrene, den 12-årige, var ham, som fik hele sagen til at rulle. Det skete, da han efter lang tids personlige problemer betroede sig til sin mor om, hvad han blev udsat for hos den ellers lokalt meget populære sognepræst.

Dan Peschack nægter sig skyldig i alle de groveste anklager mod sig, ligesom han hele tiden har nægtet at have udnyttet sin stilling som præst og dermed sin psykiske og fysiske overlegenhed til at kunne forgribe sig på børnene.

Det er dét, Østre Landsret nu skal tage stilling til.

Der ventes dom i slutningen af august.