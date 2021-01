»Min klient ringede til mig i morges og sagde, at han havde det meget dårligt, og at han derfor ikke er i stand til at møde i retten i dag. Det er corona-relateret.«

Sådan lød det fra forsvarer Henrik Garlik mandag formiddag i retssal 1 ved Retten i Aalborg, hvor advokatens 57-årige klient Per Zeidler, eks-politiker og tidligere dømt for at stå bag 73 sexorgier mod betaling, nu igen skulle for retten tiltalt for præcis det samme - bare nye tilfælde.

Per Zeidler, som tidligere var byrådspolitiker, udvalgsformand i Syddjurs Kommune og folketingskandidat for Liberal Alliance, blev i maj 2019 idømt seks måneders betinget fængsel for at have tjent penge på at have arrangeret såkaldte gangbangs, hvor en masse mænd betaler for at have sex med prostituerede, som eks-politikeren havde hyret til opgaven.

Den betingede fængselsstraf faldt 16. maj, men blot otte dage efter var han ifølge den ny tiltale i gang igen med at overtræde straffelovens rufferibestemmelse.

Det gjorde han ifølge tiltalen seks gange frem til august 2019. Fem gange i landsbyen Skelund ved Hadsund og en gang i Øster Hurup.

Da prøvetiden for den første dom blev sat til to år, betyder det, at anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi denne gang kræver ham dømt til ubetinget fængsel.

Ifølge anklageskriftet tjente Per Zeidler 18.320 kroner til sig selv på de seks sexorgier, som han arrangerede hen over sommeren 2019.

Efter den daværende politiker første gang blev afsløret i at være en af hovedmændene bag de mange gangbangs, slog hans egen familie og venner hånden af ham. Det har han senere fortalt i et åbenhjertigt interview med Lokalavisen Syddjurs.

Han røg ved samme lejlighed også ud af byrådet og flyttede fra Rønde til Hadsund i Nordjylland.

Det var her, han ifølge tiltalen fortsætte sine kriminelle gerninger med at tjene penge på andres prostitution.

Der er afsat tre retsdage ved Retten i Aalborg til den nye sag.

Næste planlagte retsmøde er på onsdag, men hvis den tiltalte fortsat er syg, vil også dét blive udsat.

Per Zeidler har gennem sin forsvarer fået et krav fra retten om, at han senest tirsdag eftermiddag skal fremsende en gyldig lægeerklæring for sit afbud fra i dag.

I modsat fald vil han på anklager Kim Kristensens foranledning blive opsøgt og anholdt.