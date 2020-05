En ejer af en mindre biograf i det centrale Aarhus står til en gedigen bøde, efter han fik besøg af politiet torsdag.

Det kan man læse i Østjyllands Politis døgnrapport for fredag 1. maj.

Men der er ikke tale om en biograf i den helt gængse stil. Det skriver Lokalavisen Aarhus.

De har nemlig fundet frem til, at den pågældende 'biograf' er G Club i Paradisgade, som er en sexbutik med en mindre sexklub med dertilhørende mulighed for at se video mod betaling i baglokalet.

I døgnrapporten skriver politiet følgende:

'En patrulje kørte til stedet, som er indrettet med butik foran og en lille biograf i de bageste lokaler. I biografen blev en film vist for nogle betalende gæster, og politiet lukkede derfor lokalet ned og sigtede den 38-årige ejer for at have drevet biograf i strid med de gældende COVID-19-regler.'

Samtidig slås det fast, at ejeren af 'biografen' kan se frem til en bøde på 10.000 kroner.

Det er Michael Lange, som er indehaver af G Club, ikke tilfreds med.

Han mener nemlig ikke, at hans sexklub hører under betegnelsen 'biograf'. Det fortæller han til Lokalavisen.

»Det er ikke på nogen måde en biograf. Jeg har fundet kendelser fra EU-domstolen, der bekræfter, at det ikke er en biograf. De har afvist, at intimkabiner hører under definitionen 'biograf'. Det er kun en biograf, hvis der er tale om et lokale, hvor en gruppe mennesker kollektivt ser den samme film. Sådan foregår det altså ikke ved os,« siger Michael Lange.

Han forklarer i den ombæring, at G Club huser små private kabiner med dertilhørende seng og fjernsyn og ikke en sal, hvor mange personer ser en film sammen.

Michael Lange kalder bøden for uberettiget og til grin.

Han modtog den, da han ifølge politiet har brudt forbuddet om større forsamlinger - hvilket også gælder biografer, som har været lukket, siden Mette Frederiksen lukkede store dele af landet i marts måned.

Da meldingen om, at private virksomheder som frisører igen kunne åbne op i slutningen af april måned, så antog Michael Lange, at det også gjaldt hans virksomhed på Paradisgade.

Og derfor har han tænkt sig at bekæmpe bøden på de 10.000 kroner.

Ikke mindst fordi, som han fortæller, så var der kun tre betalende gæster til stede, da politiet troppede op med seks betjente og gave ham bøden.