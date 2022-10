Lyt til artiklen

»Jeg følte det, som at være spændt fast. Jeg kunne ikke bevæge mig. Han havde håndjern på mig – med sine ord.«

Tre ofre for den såkaldte sexhypnotisør, der i 2018 blev idømt tre et halvt års fængsel for seksuelle overgreb på ti kvindelige klienter, står nu frem i en ny tv-udsendelse.

Og samstemmende fortæller de i detaljer om den udspekulerede hypnose-fælde, som de faldt i, da de tillidsfuldt henvendte sig til hypnotisøren og mødte op til behandling i hans klinik i Rødovre Centrum.

Tre af de misbrugte kvinder fortæller om deres ubehagelige overgrebsoplevelser i et afsnit af krimi-programserien 'Forbrydelser der rystede Danmark', der kan ses på Kanal 5 og Discovery+ fra på onsdag.

Blandt andet om, hvordan de følte sig ude af stand til at sige fra over for hypnotisørens grænseoverskridende blufærdighedskrænkelser og i nogle tilfælde voldtægter, fordi de var i hypnose og i situationen opfattede ham som en autoritet, man ikke kunne sige fra over for.

»Jeg måtte ikke sige noget. Hans stemme fyldte alt. Jeg lod ham guide og bestemme – jeg kunne ikke gøre noget,« som en af de misbrugte kvinder fortæller.

Hypnotisøren blev dømt for at have misbrugt ti kvinder i alderen 16-48 år med voldtægter, andre seksuelle overgreb eller blufærdighedskrænkelser, efter at de sårbare kvinder havde opsøgt hans klinik i Rødovre Centrum i håb om at blive hjulpet.

De opsøgte ham blandt andet på den nu lukkede klinik »Hypnotic« for at få hjælp med angst, spiseforstyrrelser, ocd og lavt selvværd.

Hypnotisørens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hypnotisørens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt

Det første forhold blev anmeldt til politiet i 2016, og efter omtale i B.T. rullede lavinen, da en lang række nye kvinder anmeldte hypnotisøren for nye overgreb.

Flere af kvinderne har tidligere fortalt deres historier i B.T. – nogle af dem også i podcasten »Hypnotisøren«. En af dem den 16-årige pige, hvis anmeldelse for alvor førte til afsløringen af hypnotisørens omfattende sexforbrydelser.

Ifølge ofrene brugte han igen og igen den samme fremgangsmåde for at kunne komme til at misbruge klienterne: opbyggelse af tillid, hypnose og brug af usynlig tryllecreme, som han angiveligt var nødt til ihærdigt at skulle smøre på deres kroppe.

»Hypnotisørens forbrydelser hører måske ikke til den type, der har påkaldt sig mest omtale, men den er vigtig at omtale, fordi den viser, hvad der kan ske, når ens egen intuition står over for en autoritet,« siger tilrettelægger Niklas Bøgild Sørensen, som sammen med journalist Bo Weile står bag den nye tv-udsendelse.

Skiltet på døren til hypnoseklinikken i Rødovre Centrum, hvor talrige kvinder blev voldtaget og blufærdighedskrænket. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Skiltet på døren til hypnoseklinikken i Rødovre Centrum, hvor talrige kvinder blev voldtaget og blufærdighedskrænket. Foto: Bax Lindhardt

»Når en autoritet er på spil, kan man være tilbøjelig til at fralægge sig sin egen dømmekraft, men som en af de medvirkende kvinder så fint siger det, så skal man stole på sig selv og sige fra, uanset om der er tale om krænkelser fra en sportstræner, behandler eller noget helt tredje,« tilføjer tilrettelæggeren.

