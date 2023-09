Fire gange slog en voldtægtsforbryder til på Sydfyn, hvor han opsøgte tre forskellige kvinder i deres hjem, der efterfølgende blev voldtaget eller forsøgt voldtaget. En fjerde kvinde blev dopet, så hun ikke var i stand til modsætte sig voldtægt.

En 26-årig mand er tiltalt i sagen, der skal køre ved Retten i Odense. Det vides ikke, hvordan den 26-årige tiltalte forholder sig til anklagerne, men han er nu anbragt på en retspsykiatrisk afdeling.

Den første voldtægt udspandt sig ifølge anklageskriftet i slutningen af august 2021 på en adresse i Svendborg, hvor en kvinde drak en drink, som hun ikke vidste var blevet blevet iblandet et ukendt, sløvende stof.

Efterfølgende blev kvinden voldtaget.

Næste voldtægt skete ifølge anklageskriftet i januar 2022 på en adresse i Svendborg, hvor gerningsmanden tvang et offer til sex.

Tredje gang gerningsmanden slog til, var ifølge politiets tiltale natten til 4. juni 2022, hvor gerningsmanden omkring klokken 04.40 trængte ind til det sovende offer i hendes hjem i Svendborg. Inde på kvindens soveværelse tog han tøjet af, hvorefter han tog fat i den sovende kvinde, som han holdt for munden.

Det lykkedes alligevel kvinden at skrige så højt, at gerningsmanden flygtede fra stedet.

Næste voldtægtsforsøg udspandt sig omkring klokken 04.30 om natten til 6. juni samme år, hvor han ifølge anklageskriftet var maskeret, da han igen trængte ind til en kvinde, der sov i et anneks i sin have.

Forsøgte at fiksere ofre

Her kravlede gerningsmanden op til offeret, som han satte sig på og med knæene forsøgte at fiksere hendes arme. Alligevel lykkedes det kvinden at vriste sig lidt fri og samtidig skrige højt.

Herefter trykkede gerningsmanden sin underarm ned på offerets hals, så hun fik vejrtrækningsproblemer. Anklageskriftet beskriver, at gerningsmanden ligeledes havde medbragt en rulle gaffer-tape, som han efterfølgende forsøgte at fiksere kvinden med.

Undervejs i forløbet lød det fra gerningsmanden 'lad være med at skrige,' 'stop eller det bliver værre' og 'ti stille, tag dig sammen. Ellers bliver det værre.'

Alligevel lykkedes det kvinden at gøre så meget larm og modstand at gerningsmanden stak af. Blandt andet lykkedes det kvinden både at slå og sparke angriberen.

Anklageskriftets forhold handler om blufærdighedskrænkelse af barn under 15 år. Det udspandt sig i perioden fra 7. til 8. april 2022, hvor gerningsmanden sendte en serie krænkende beskeder til offeret via facebook.

Her lød det blandt andet, 'jeg vil ødelægge din fisse. Du burde tage det som et kompliment,' og 'hvad så silkebløde dukkebarn, skal jeg lave dig til en sheskebab.'

Ifald han kendes skyldig, kræves han tidsubestemt anbragt på en psykiatrisk afdeling.

