Tidligere frikirkepræst, der anklages for sexovergreb, blev anholdt af amerikansk politi for at drive kasino.

Viborg. En tidligere frikirkepræst, der er tiltalt for seksuelle overgreb mod otte unge fra en menighed i Silkeborg, blev anholdt af amerikansk politi.

Det skete, da han var på vej om bord på et fly fra USA til Danmark i efteråret 2016.

- Jeg havde været igennem security check og skulle til at boarde flyet. Så blev jeg anholdt, fortæller den 30-årige mand, der mandag afgiver forklaring i sagen ved Retten i Viborg.

Grunden til anholdelsen var, at han var blevet anmeldt for at drive kasinospil og udskænke alkohol til mindreårige fra sin bopæl i USA.

Han blev senere samme dag løsladt mod kaution.

Men han var forsat sigtet og kunne således ikke rejse tilbage til Danmark for at bidrage til efterforskningen af den aktuelle sag om sexkrænkelser.

Det ville han ellers gerne, lader han forstå.

- Jeg ville enormt gerne fortælle, hvordan tingene skete, siger den tidligere præst.

Amerikansk politi droppede senere sigtelsen ifølge manden. Og i marts sidste år satte han sig frivilligt om bord på et fly til Danmark.

Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg, og han har lige siden været varetægtsfængslet.

Den tiltalte har forklaret, at han i 2011 flyttede til USA sammen med sin kone.

Her ernærede han sig blandt andet som prædikant i et tv-show.

De overgreb, han er tiltalt for, er ifølge anklageskriftet begået i perioden fra 2006 og frem til 2011.

Manden nægter sig skyldig i alle anklager.

