En 42-årig mand fra København risikerer at blive indhentet af fortiden, når han om kort tid står ansigt til ansigt med sin steddatter i retten.

Steddatteren har anmeldt ham for dels voldtægt og dels forsøg på at belure hende intimt med et hemmeligt overvågningskamera på hendes værelse.

Stedfaderen nægter sig skyldig, men efter at have efterforsket steddatterens beskyldninger har anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi nu besluttet at rejse tiltale mod den 42-årige mand.

Både voldtægten og forsøget på at kunne filme steddatteren nøgen ligger nogle år tilbage. Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge tiltalen begik stedfaderen i første halvdel af 2008 talrige gange voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod den dengang 11-årige pige.

Det foregik i familiens daværende bopæl i Nordsjælland, hvor han ifølge anklageskriftet i 30-40 tilfælde gennem fire måneder stak sine fingre op i steddatterens skede.

Og hans interesse for hende varede tilsyneladende ved.

I hvert fald er han også tiltalt for forsøg på blufærdighedskrænkelse og ulovlig beluring af hende i private og intime situationer, da hun for tre år siden var blevet 19 år.

Her havde stedfaderen ifølge anklageskriftet et overvågningskamera, der kunne live-streame og filme i mørke på hendes værelse i det nordsjællandske parcelhus. Både i intime situationer og når hun var nøgen, 'hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed', som det er anført i anklageskriftet.

Dog er stedfaderen i dette forhold dog 'kun' tiltalt for forsøg på blufærdighedskrænkelse og ulovlig beluring, da det ifølge anklagemyndigheden formentlig mislykkedes for ham at få overvågningsudstyret til at virke.

Straffeloven § 264 a Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Den kommende retssag vil komme til at foregå som en domsmandssag ved Retten i Lyngby.

At der bliver tale om en domsmandssag, indikerer, at stedfaderen nægter sig skyldig i de alvorlige tiltalepunkter i anklageskriftet. Ved domsmandssagen skal en juridisk uddannet dommer og to lægdommere sammen tage stilling til skyldsspørgsmålet og eventuel straf.