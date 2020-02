Du kender hende måske som Miranda Hobbes ukrainske rengøringsdame i 'Sex & the City', hvor hun i en ikonisk scene skifter Mirandas dildo ud med en figur af jesus.

Nu er kvinden, der spillede 'Magda', død. Det bekræfter Cohens manager, Josh Pultz, overfor New York Times.

Lynn Cohen, som hun hed i virkeligheden, blev 86 år.

Rollen som 'Magda' i HBO-serien Sex & The City fik hun i 2000 og har siden spillet med i begge de opfølgende film om de fire storbykvinders vilde singleliv, men det er langt fra skuespillerindens eneste rolle.

Cohen har haft en lang og god karriere, hvor hun blandt andet har haft rollen som 'Mags' i Hunger Games: Cathing Fire, mens hun også er kendt for sine roller i filmene Eagle Eye, Across The Universe og München.

Hun har desuden medvirket i adskillige forestillinger på Broadway.

William Garson, der spillede rollen som Carrie Bradshaws homoseksuelle og excentriske ven, var en nær ven af Cohen, og på Twitter hylder han sin afdøde veninde med ordene:

'Tak for dit venskab og fantastiske talent. Hvil i fred'