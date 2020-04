Det kan være svært for virksomheder at finde sig til rette med den nye corona-lovgivning, der betyder, at serveringssteder for tiden kun må levere take-away.

Det lader i hvert fald til at være tilfældet for en 45-årig virksomhedsejer fra Køge.

For mandag aften klokken 19.40 opdagede en patrulje på tryghedsskabende patruljering fra Midt- og Vestsjællands Politi, at et serveringssted i Køges Ølbycenter havde en gruppe unge mennesker siddende, skriver politiet i døgnrapporten.

Nærmere bestemt var der tale om fem unge mennesker, fire piger og en dreng alle i alderen 13-17, som sad på stole ved nogle borde og indtog mad og drikkevarer ved serveringsstedet.

De unge oplyste til politiet, at maden og drikkevarerne var købt hos serveringsstedet, hvorfor politiet anså de unges tilstedeværelse og fødevareindtagelse som en servering.

Ifølge den nye corona-lovgivning er det ikke tilladt, at kunder kan spise og drikke på virksomhedernes område.

Derfor blev den 45-årige virksomhedsejer sigtet for overtrædelse af corona-lovgivningen, som i dette tilfælde kan straffes med en bøde på 5.000 kroner.

På politiets foranledning valgte den 45-årige samtidigt at fjerne de opstillede borde og stole, så andre kunder ikke ville blive fristet til at indtage deres madvarer på stedet.