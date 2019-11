Københavns Byret har fredag afsagt dom i en grov sag, der blandt andet handler om fire voldtægter.

En 41-årig mand er fredag ved Københavns Byret blevet idømt forvaring for blandt andet fire voldtægter og et enkelt voldtægtsforsøg.

Det oplyser anklager Anders Larsson.

Manden var anklaget for fire voldtægter, et forsøg på voldtægt, røveri, tyveri og trusler om vold i et misbrugsmiljø i København.

Han blev kendt skyldig i samtlige forhold.

Tre af voldtægterne og voldtægtsforsøget er sket i området nær Halmtorvet i København. Området er blandt andet kendt for sit misbrugs- og prostitutionsmiljø, men også for populære caféer og eftertragtede boliger.

Et af overgrebene skete på et toilet ved stofindtagelsesrummet H17 - et såkaldt fixerum. Efter at have strittet imod lykkedes det til sidst for offeret at få låst døren op og flygte.

En anden blev presset op mod en væg i en kælderskakt, mens en tredje blev udsat for slag og halsgreb i en varebil, hvor hun med spark og skrig forgæves forsøgte at undgå at blive voldtaget.

En fjerde kvinde blev voldtaget i en seng et ukendt sted på Amager, mens en femte blev voldtaget i en lejlighed i Slagtehusgade på Vesterbro.

Manden er også dømt for et tyveri, hvor han skal have stjålet nogle guldsmykker fra en kvinde.

Derudover er han blevet dømt for to røverier. Ved et af dem tog han ifølge anklageskriftet halsgreb på en kvinde, så hun besvimede. Derefter tog han et guldarmbånd og en brillantring.

Manden nægtede sig skyldig. Det er uvist, om han har anket.

Forvaring afsones i et fængsel - typisk i Herstedvester - men er man dømt til forvaring, kommer man først ud, når en domstol vurderer, at man ikke længere er til fare for samfundet. I princippet kan man sidde inde på livstid.

/ritzau/