En 79-årig kvinde fra Ringsted blev angrebet bagfra af en ukendt voldsmand. Han sparkede først kvindens hund, derefter slog han kvinden i ansigtet, og tog hendes stok, som han slog hende på skulderen med.

Manden talte, ifølge SN.dk, uafbrudt på et ukendt fremmedsprog under overfaldet.

Det er blot ét ubehageligt overfald i en serie af overfald på fortrinsvis ældre borgere i Ringsted, der fundet sted lørdag den 29. august - og politiet efterlyser nu vidner til et nyt overfald.

Overfaldet fandt også sted den 29. august, men politiet ved ikke, hvem ofret for overfaldet var, da det er tre hjælpsomme vidner, der har anmeldt overfaldet.

Her gik det også ud over en ældre kvinde, og vidnerne har beskrevet, at de så en ældre dame klædt i hvid cardigan og en lys nederdel.

Kvinden gik med en rollator, da en mand indhentede hende bagfra og sparkede hende mindst én gang, hvorefter han forsvandt, oplyser pressetalsmand hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til SN.dk.

De tre vidner befandt sig ved stisystemet i Lystanlægget tæt på biblioteket nær Anlægsvej lørdag den 29. august mellem klokken 14 og 16.

Politiet er af den klare opfattelse, at selvom de to overfald beskrevet i denne artikel ligner hinanden, så er der tale om to forskellige sager.

Ifølge vidnerne skulle en mand og en kvinde cirka i 30'erne kort efter overfaldet have tilbudt at hjælpe den ældre kvinde.

Nu efterlyser politiet både den ældre kvinde og parret, fordi de håber, at de kan hjælpe med at opklare sagen.

»Vi ved hverken, hvem den overfaldne kvinde med rollatoren eller det hjælpende par er. Det vil vi gerne vide, for vi står tilsyneladende med endnu et tilfælde af et helt umotiveret overfald på tilfældige borgere,« siger Martin Bjerregaard til SN.dk.

Den ukendte gerningsmand beskrives som 20-40 år og 170-175 centimeter høj.

Han er lys i huden og har et rundt hoved med kort, brunt hår. Ifølge ofre og vidner til de første fire anmeldelser talte han meget på et fremmedsprog af muligvis østeuropæisk oprindelse.

Kvinden og parret opfordres til at kontakte politiet på 114.