Tre måneders fængsel.

Sådan lød dommen over en 42-årig kvinde fra Frederikshavn, da hun i denne uge var i retten - tiltalt for at have svindlet talrige mennesker på Facebook og Trendsales.

Ifølge TV2 Nord blev kvinden dømt for gennem en længere periode at have solgt tøj, sko, bøger, telefoner, Georg Jensen-pynt og en hel masse andre ting på de sociale medier.

I virkeligheden var hun ikke i besiddelse af de ting, hun solgte, men fik i stedet narret penge ude af sine kunder for de fiktive varer.

I første omgang havde Louise under ingen omstændigheder lyst til at besvare B.T.s spørgsmål. Foto: Mikkel Eskelund Vis mere I første omgang havde Louise under ingen omstændigheder lyst til at besvare B.T.s spørgsmål. Foto: Mikkel Eskelund

Retten anslog, at hun havde solgt varer for omkring 21.000 kroner.

B.T. skrev første gang om den 42-årige kvinde, Louise, fra Frederikshavn tilbage i septemper sidste år.

Reporter Mathias Tuxen opsøgte hende under dække af at ville købe to lamper af hende.

Da det gik op for hende, at der var tale om en journalist fra B.T., ønskede hun i første omgang ikke at tale med os.

Louise har i årevis snydt folk i handler på internettet. B.T. konfronterede hende med de mange ofres spørgsmål. Vis mere Louise har i årevis snydt folk i handler på internettet. B.T. konfronterede hende med de mange ofres spørgsmål.

Senere gik hun med til at mødes igen uden kamera.

Her indrømmede hun, at hun på få år har snydt så mange, at hun ikke længere kan huske navnene på dem.

Ifølge B.T.s oplysninger er der omkring 70 personer, som har anmeldt hende.

De troede alle sammen, at de var i gang med at gøre en god handel, men endte i stedet med en lang næse og en hel del kroner fattigere.

Sådan snyder Louise Louise kontakter personer, som søger en specifik vare i en salgsgruppe eller på Facebook Marketplace. Her oplyser Louise, at hun har netop den vare, som køberen efterspørger. Hun sender nogle gange falsk dokumentation for varen. Prisen er ofte lav og op til forhandling, hvis køberen forsøger at trække i land. Louise sender som regel med pakkefirmaet DAO og vil kun have penge som bankoverførsel og straksoverførsel. I nogle tilfælde sender hun aldrig en pakke. I andre sender hun den forkerte eller oplyser køberen om, at hun har byttet om på to forskellige pakker. Hun fortæller køberen, at hun vil sende den rigtige pakke, men den kommer aldrig. Louise trækker ofte samtalerne i langdrag og forsøger at overbevise køberen om, at hun vil betale pengene tilbage. I enkelte sager har ofrene presset Louise til at betale pengene tilbage. Det er i nogle tilfælde sket ved at true med at møde op på hendes adresse, som nogle har lækket på lukkede grupper for svindelofre på Facebook. Oplysningerne er baseret på samtaler med en lang række personer, som uafhængigt af hinanden er blevet snydt af Louise.

Hun forklarede, at hun ikke vidste, hvorfor hun blev ved med at snyde folk og indrømmede, at hun var bange for at komme i fængsel.

Den frygt bliver nu til virkelighed:

Dommen lød som sagt på tre måneders fængsel.