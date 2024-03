Per Hansen, der flere gange tidligere er dømt for bedrageri, er efter en tilståelse idømt ny fængselsstraf.

Den kendte seriesvindler Per Hansen - bedre kendt under sit fødenavn, Per Ulrich Karpf - har fået endnu en fængselsdom for bedrageri.

43-årige Hansen blev onsdag af en dommer i Retten i Roskilde idømt tre et halvt års fængsel efter at have tilstået bedrageri for 10,5 millioner kroner.

Hansen har erkendt, at han stod bag eller var medvirkende til bestilling og modtagelse af varer eller ydelser, der aldrig blev betalt for, fra over 200 virksomheder, herunder hotelkæder, medievirksomheder og biludlejningsfirmaer.

Det skete gennem forskellige firmaer, som Hansen havde rådighed over. Bedragerierne skete i en periode fra oktober 2019 og frem til, at Hansen 19. juni sidste år blev anholdt.

Hansen er derudover dømt for at have medvirket til hvidvask af syv millioner kroner, hvilket han også tilstod.

Hansen forklarede onsdag, at han havde fungeret som mellemmand, ved at han henviste personer, der ønskede penge hvidvasket, så de kunne bruges som kontantudbetaling af løn, til en af Hansens bekendte, der kunne stå for det.

Hansen fortalte onsdag, at han havde tjent 173.000 kroner på det, inden han fik mistanke om, at han var involveret i noget ulovligt og tog kontakt til en advokat fra Kammeradvokaten, statens advokat.

Anklager Anders Amorøe havde nedlagt påstand om en fængselsstraf på fem år, mens Hansens forsvarer, Anders Riisager, mente, det maksimalt burde kaste tre års fængsel af sig. Hansen modtog dommen.

Onsdagens dom er blot den seneste, Per Hansen er blevet idømt for bedrageri i dette årtusind.

Hans straffeattest indeholder punkter tilbage til midten af 00'erne. I 2006 blev han idømt 3,5 års fængsel for bedrageri for seks millioner og forsøg på bedrageri for ni millioner. Han fik samtidig påbud mod at drive virksomhed.

Kun to år senere blev han igen dømt. Her var straffen fire års fængsel for bedragerier, der blev begået, mens han afsonede den tidligere dom i et åbent fængsel i Jyderup.

Sammen med en bistandsklient præsterede Hansen at franarre en betjent i fængslet i Jyderup hans hus, som lå fem minutter fra fængslet. Det skete med hjælp af dækadresser, falske lønsedler og årsopgørelser.

I 2014 fik Hansen sin hidtil hårdeste dom. Han blev idømt fem års fængsel for dokumentfalsk og bedrageri for næsten 30 millioner. Dommen indeholdt en reststraf på to år fra den forrige dom. Østre Landsret stadfæstede dommen i 2015.

Hansen fik sin seneste dom i 2022, hvor han blev idømt tre års fængsel for bedrageri for 700.000 kroner. Det blev begået i 2017 og 2018, hvor han afsonede en tidligere dom. Hansen har anket dommen fra 2022 til frifindelse.

/ritzau/